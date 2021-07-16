واتساب يطرح إصدارا تجريبيا لمهمة غير مسبوقة.. وداعا شريحة الهاتف

بعد انتظار طويل من عشاق تطبيق "واتساب" تتيح الشركة الآن خاصية تمكنهم من استخدامه عبر أجهزة متعددة دون الحاجة لوجود خط هاتف خلوي.

وأعلنت شركة فيسبوك رسميا طرحها لإصدار تجريبي محدود من "واتساب"، سيكون هذا الإصدار قادرا على أداء هذه المهمة التي لم يسبق توفرها من قبل على الإطلاق، بحسب موقع "جي إس إم آرينا".

وسيكون هذا الإصدار الجديد المحدود من تطبيق المحادثات الفورية، متاحا للاستخدام عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون".

ولم تذكر "فيسبوك" الدول التي سيكون متاحا فيها إصدار "واتساب" المحدود، ولم توضح إن كان سيكون محدودا لعينة عشوائية أم منتقاة في حال إخضاعه في البداية لاختبار كفاءة.

ذلك مع كشف الشركة عن عدد من الخدمات لن يتمكن هذا الإصدار الخاص من واتساب تقديمها لمستخدميها، وتشمل، عرض الموقع المباشر للأجهزة المصاحبة، وتثبيت الدردشات على واتساب ويب أو سطح المكتب.

أو الانضمام إلى دعوات المجموعات أو عرضها إو إعادة تعيينها من واتساب ويب، كما لن تعمل تقنيات الدردشة أو المراسلة لشخص يستخدم إصدارا قديما جدا من واتساب وستحتاج للهاتف لتحديثها.

ومن المهام التي سيعجز الإصدار المحدود أيضا عن تطبيقها، أن لن تعمل حسابات واتساب الأخرى إذا انضمت هي أيضا للإصدار التجريبي، ولا يمكن تعديل الاسم التجاري أو الملصقات لعملاء "واتساب بزنس" من "واتساب ويب".

ويمكن من خلال إصدار "واتساب" التجريبي الجديد ربط الحساب الخاص بالمستخدم على 4 أجهزة لا تستخدم هواتف أو شرائح اتصالات، ومع إمكانية استمرار عمل الحساب في حال فصل شحن بطارية هاتفك.

وسيحافظ إصدار "واتساب" التجريبي أيضا على نفس مستوى الخصوصية والأمان والتشفير الموجود في الإصدارات السابقة.