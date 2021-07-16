تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 16 يوليو 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، 16 يوليو 2021، في مستهل تعاملات شركات صرافة.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي، إلى 40.584 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، ما عزز قيمة الجنيه.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

قفزة للاستثمار المباشر والتحويلات

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر إلى نحو 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من نحو 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 .

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند نحو 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.

وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو/تموز 2020 إلى نهاية مارس/آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5%، إلى نحو 23.4 مليار دولار من نحو 21.5 مليار دولار قبل عام.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و 4.285 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابتا عند نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.