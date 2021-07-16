مصرع 25 شخصا في تصادم حافلتين بساحل العاج

لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح في تصادم حافلتين في ساحل العاج، حسبما أعلن وزير النقل.
وقال أمادو كوني في بيان أنه "تم اتخاذ جميع التدابير لتحديد الأسباب الدقيقة للمأساة والمسؤوليات" مضيفا أن الحادث وقع على بعد قرابة مئة كيلومتر عن العاصمة الاقتصادية أبيدجان الأربعاء.
وحض السكان على توخي الحذر على الطرق قبيل عطلة عيد الأضحي التي تسجل فيها عادة زيادة في حركة المرور وتأتي في عز موسم الأمطار.
وفي أواخر أبريل/نيسان علقت السلطات موقتا عمل مسؤولين في دائرة الفحص واستبدلتهم بعناصر شرطة لمحاربة "الفساد والتزوير".
وجاء ذلك بعد حادث في شمالي البلاد أدى إلى مقتل 20 شخصا وجرح نحو 40 آخرين.
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