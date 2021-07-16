إرسال قوات أمريكية لهايتي.. بايدن يحسم الجدل

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إثر لقائه في البيت الأبيض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي.

وقال بايدن "نحن نرسل فقط عناصر من المارينز إلى سفارتنا لضمان أمن" طواقمنا هناك، "أما فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي فليست مطروحة في الوقت الراهن".



من جانب أخر قال رئيس كولومبيا إيفان دوكي اليوم الخميس إن بعض الجنود الكولومبيين السابقين المتهمين بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز ذهبوا إلى تلك الدولة للعمل في الحراسة الشخصية.

وقالت السلطات في هايتي إن مويز قتل بالرصاص في منزله يوم السابع من يوليو/ تموز على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا ومواطنين اثنين من هايتي يحملان الجنسية الأمريكية.

واحتجزت السلطات 18 كولومبيا وقتلت الشرطة ثلاثة آخرين.