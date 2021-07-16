تقدم السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، بمشروع قانون للكونجرس لفرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وأكد السيناتور الجمهوري، أن خامنئي يستخدم الفساد والعنف وعمليات المصادرة لتكديس الثروات المسلوبة من الشعب الإيراني.
وقال تيد كروز، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مسؤول عن قتل عشرات الآلاف من مواطني بلاده الأبرياء.
والشهر الماضي، سجلت الأمم المتحدة، موقفا جديدا بإجراء تحقيق مستقل في "مجزرة 1988" والمتهم فيها إبراهيم رئيسي.
ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحد من قضاة 4 أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو 5 آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي لمعاقبة المرشد والرئيس الإيرانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.