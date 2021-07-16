مقتل شرطي في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية تكساس. ووفقا لوسائل الإعلام فإن الحادث بدأ عندما تحصن أحد المسلحين في منزل كائن بشارع سكني بمنطقة ليفيلاند في الولاية.

ولفتت إلى أنه "تم نقل 3 من الضباط الجرحى إلى مستشفى لوبوك القريبة من موقع الحادث".

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