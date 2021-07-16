واشنطن تعلق على أحداث لبنان.. "تطور مخيب للآمال"

وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية بـ"التطور المخيب للآمال"، وطالبت القادة اللبنانيين تنحية الخلافات الحزبية جانبا وتشكيل حكومة تخدم الشعب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "لا بد من تشكيل حكومة لبنانية ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، والشروع في التحضير للانتخابات البرلمانية اللبنانية لعام 2022 وإجراؤها بموعدها وبطريقة حرة وعادلة".
وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الشهور التسعة الماضية واقتصاد البلاد في حالة سقوط حر، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين بطريقة موثوقة.
وفي وقت سابق الخميس، اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة، وقال في تصريحات إعلامية عقب لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، إن الأخير "طلب مني تعديلات جوهرية على الحكومة، والواضح أنه لا ثقة بالموضوع وقدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة والله يعين البلد".
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجات وأعمال شغب سجلتها شوارع لبنانية عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وسط تحذيرات من "القادم".
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