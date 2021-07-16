مفاجأة السيسي للمصريين.. إجازة عيد الأضحى 8 أيام

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بقرار تعديل إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت الحكومة قد أعلنتها في وقت سابق.

وأعلن بيان لمجلس الوزراء المصري، مساء الخميس: "بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من غد السبت الموافق 17 يوليو/تموز، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو/تموز الجاري".

وأشار البيان إلى أن الإجازة الرسمية ستكون مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

ويوم الثلاثاء الماضي، كان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، وعيد ثورة "23 يوليو" والتي تبلغ 6 أيام.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو/ تموز الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية



ويطبق القرار في الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة "23 يوليو".

وحسب القرار، تستمر أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.



وطبقا لقوانين العمل، إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، تشمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعددهم يتجاوز 6.4 مليون موظف تقريبا، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولهم قانون ذو كادر خاص، قانون الهيئات، والعاملين بالقطاع الخاص.



وحال حضور أحد العاملين لاحتياج جهة العمل إلى جهوده في أيام إجازة عيد الأضحى، منحه القانون حق الحصول على أجر مضاعف "مثلي الأجر" الذي يحصل عليه من راتبه الشهري، سواء كانت حكومية، أو قطاع عام، أو قطاع خاص.



إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص في مصر

أما بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص فإن الإجازة تبدأ الإثنين 19 يوليو وتنتهي الخميس 22 يوليو، وفي حال احتياج العمل للعامل، فمن حق صاحب العمل تشغيله في هذه الأيام على أن يكون له مثلي الأجر، وفق وسائل إعلام محلية.