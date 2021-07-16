موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. فخامة "أودي" و"جيب كومباس" الجديدة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت شركة أودي الألمانية بعض ملامح التصميم الداخلي لسيارتها الكهربائية المرتقبة Grand Sphere التي تمتلك رحابة وفخامة غير مسبوقة.

تعتزم شركة Jeep طرح سيارة Compass بنسختها الجديدة في أكبر عدد من بلدان العالم.

تقوم صناعة السيارات على أكتاف مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تدار من خلالها هذه الصناعة، من أصغر فني وحتى المسئول عن منافذ البيع.

على مستوى الأسعار، يتوفر بسوق السيارات مجموعة موديلات كهربائية تتمتع بقدر كبير من الرفاهية يجعلها تنافس السيارات الفخمة في تكلفتها.

أعادت شركة بي إم دبليو الألمانية إطلاق 3 من أشهر طرازاتها ولكن بعد تزويدها بألوان حصرية ولمسات تصميمية جديدة ضمن نسخ محدودة.

عاد مهرجان السيارات الأشهر في بريطانيا Goodwood Festival of Speed مهرجان "جودوود للسرعة"، بعد تعرضه للتأجيل العام الماضي بسبب كورونا.

تتعرض كشافات السيارة الخلفية للعديد من العوامل التي تفقدها رونقها مع الوقت، ورغم ذلك فإنه من السهل استعادة الكشافات لحالتها الأولى.

