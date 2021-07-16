موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. احتراق ليرة لبنان وتفاؤل"أوبك"

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قال رئيس الوزراء اللبناني المعتذر عن التكليف، سعد الحريري، مساء الخميس، أنا قادر على تثبيت سعر الدولار والتفاوض مع صندوق النقد.

عدلت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الخميس، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" من "سلبية".

بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، تأكد اللبنانيون من أن حياتهم أصبحت مرة مثل القهوة العربية، وباتت بلا أمل.



تمسكت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط خلال الفترة القادمة.

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بقرار تعديل إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت الحكومة قد أعلنتها في وقت سابق.

واصل دولار السوق السوداء في لبنان ارتفاعه مساء الخميس، ليتراوح بين 21800 و22000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



قال معهد التمويل الدولي، إن إصدارات الديون المستدامة، في طريقها لتجاوز التريليون دولار، فيما ظل نصيب الأسواق الناشئة منها ضئيلا.

تدرس مجموعة "أسياد" العُمانية للوجستيات، التوسع دوليا، كجزء من خطة سلطنة عمان، للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها دعم مشروع لإعادة إعمار مرفأ بيروت المدمر بإجمالي 10 ملايين يورو.

