طيار يطالب شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية بمليار دولار.. سبب غريب

أقام أحد طياري شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمليار دولار.
وقال الطيار، كريج ألكسندر، في دعواه، أن الشركة الأمريكية، قامت بسرقة تطبيق خاص طوره لتبادل الرسائل النصية بين أطقم الطائرات، واستخدمته الشركة في تطوير التطبيق الخاص بها.
وأقام ألكسندر، الدعوى القضائية ضد "دلتا إيرلاينز"، أمام محكمة ولاية جورجيا بتهمة سرقة أسرار تجارية، وذلك حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.
وقال، إنه أنفق 100 ألف دولار من ماله الخاص لتطوير تطبيق "كرو لايف"، والذي قدمه لشركة الطيران كطريقة لحل مشكلة الاتصالات مع أطقم الطائرات في أعقاب اضطراب حركة الطيران، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ورفضت شركة "دلتا"، استخدام التطبيق الذي قدمه ألكسندر ثم طورت تطبيقا مماثلا له واستخدمته.
وقال "كينان نيكس" محامي ألكسندر، إن دلتا "سرقت التطبيق كلص الليل" وخدعت موظفها المخلص.
وأضاف أن ألكسندر طيار مخضرم ويعمل في شركة الطيران منذ 11 عاما.
من ناحيته، قال مورجان دورانت، المتحدث باسم "دلتا" في بيان:" في حين نتعامل مع الادعاءات في شكوى ألكسندر بجدية فإنها لا تمثل وصفا دقيقا ولا عادلا لتطوير "دلتا" منصتها الخاصة للتواصل بين أطقمها".
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