فيسبوك فضحها.. محاولة تجسس إيرانية على جنود أمريكيين

قالت شركة فيسبوك إنها حذفت نحو 200 حساب تديرهم مجموعة من المتسللين من إيران في إطار عملية تجسس تستهدف جنودا في الجيش الأمريكي.

وأضافت شركة موقع التواصل الاجتماعي إن المجموعة، التي يطلق عليها خبراء أمنيون اسم "ظهر السلحفاة" أو (تورتيسشيل)، استخدمت شخصيات وهمية على الإنترنت للتواصل مع المستهدفين وبناء الثقة وفي بعض الأحيان استغرق الأمر عدة أشهر لدفعهم لمواقع أخرى وخداعهم للضغط على روابط إلكترونية خبيثة تصيب أجهزتهم ببرمجيات للتجسس.



وتابع فريق التحقيقات التابع لفيسبوك، في منشور على مدونة "تلك الأنشطة تحمل طابع عملية ذات تمويل جيد ومستدامة مع الاعتماد على إجراءات أمنية عملية قوية إلى حد ما لإخفاء من يقف وراءها".

وذكرت فيسبوك أن المجموعة أنشأت حسابات بها معلومات وهمية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي لتبدو أكثر مصداقية وعادة ما ادعوا أنهم يوظفون أو موظفون في شركات طيران ودفاع.

وقالت شركة "لينكد-إن" المملوكة لمايكروسوفت إنها حذفت عددا من الحسابات، وقالت "تويتر" إنها "تحقق بجدية" في المعلومات الواردة في تقرير فيسبوك.