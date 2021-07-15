ذكرت مصادر دبلوماسية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثا جديدا إلى اليمن.
وقالت المصادر نفسها، إن غوتيريش أعلن اختياره لأعضاء مجلس الأمن الـ15، ومن المقرر أن يتم تعيينه رسميا في هذا المنصب قريبا.
وكان غروندبرغ، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، منذ عام 2019 سفير الاتحاد الأوروبي لليمن.
في يونيو/ حزيران كان جريفيث الذي أصبح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كشف لمجلس الأمن الدولي أن جهوده لإنهاء الحرب الدامية في هذا البلد قد باءت بالفشل، بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.
ومنذ عام 2014، تسبب النزاع في مقتل آلاف الأشخاص في اليمن، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة، وأكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليونا والذين يواجهون مخاطر متزايدة من الأوبئة والمجاعة، يعتمدون على المساعدات الدولية، وهي أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. السويدي "غروندبرغ" مبعوثا أمميا إلى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.