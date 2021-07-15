موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. تحديثات واتساب وتقييد "MEET"

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أعلنت شركة تويتر، إغلاقها خاصية المنشورات المؤقتة التي تختفي بعد فترة من الوقت، وتطلق عليها اسم "فليتس" في 3 أغسطس/آب المقبل.

واعتبرت الشركة أن الخاصية "المنتج" أخفق في جذب اهتمام المستخدمين، بحسب تويتر.

أطلقت شركة تيك لاست الحاسوب اللوحي (التابلت) T40 Plus الجديد، الذي يتضمن مواصفات قوية للأعمال الشاقة.

ويعتمد تابلت تيك لاست T40 Plus الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11 ويمتاز بذاكرة وصول عشوائي كبيرة نسبيا.

أعلنت شركة سوني عن إطلاق أول سماعة لاسلكية زجاجية مدمجة ومزودة بإضاءة خافتة.

وأوضحت سوني أن الأسطوانة الزجاجية تعتبر أهم ميزة في السماعة اللاسلكية LSPX-S3 الجديدة، ولا يقتصر دورها على الجانب الجمالي فحسب، بل إنها تعتبر في الواقع مكبر صوت يعمل بواسطة تقنية Advanced Vertical Drive؛ حيث يتم ضبط اهتزاز الزجاج عن طريق ثلاثة محركات اهتزاز، وبالتالي تنشأ الترددات المعنية ويتم توزيعها في الغرفة بالتساوي.

أعلنت شركة ريزر الأمريكية عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Barracuda X الجديدة لعشاق الألعاب بسعر يبلغ 100 دولار.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس الجديدة تلبي متطلبات المستخدم في مختلف مواقف الاستعمال سواء اللعب أو الاستماع للموسيقى.

في محاولة لاستعادة ملايين العملاء الغاضبين من تحديثات الخصوصية، والعودة للمنافسة مع التطبيقات البديلة، طرح واتساب مزايا جديدة.

وطرح التطبيق 3 مزايا جديدة في تحديث يحمل رقم 2.21.140.11 للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS، فيما سيتم إتاحة المزايا الجديدة للهواتف التي تعمل بنظام آندرويدر قريبا.

لا تزال السلطات الأوربية متوجسة من التحديثات المثيرة للجدل التي أعلنتها "فيسبوك" مؤخرا على تطبيق واتساب للمراسلات.

ومن المقرر أن يخضع استخدام "فيسبوك" لبيانات عملاء "واتساب" للمراسلات، لمزيد من التدقيق في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أثارت الجهات التنظيمية شكوكا بشأن تلك السياسة.

تطرح النسخة الأحدث من أفضل لعبة سباقات سيارات في العالم "فورزا هورايزون" بإصدارها الخامس خلال شهر نوفمبر المقبل من عام 2021 الجاري.

وحسب موقع "هوت كارز" يتم الإصدار الجديد للعبة مجموعة استثنائية من السيارات تم الكشف عنها من مختلف الماركات والفئات ستكون ضمن سيارات السباق المتاحة للتسابق.

قالت شركة جوجل أن مستخدمي تطبيق Meet عبر الحسابات المجانية لن يتمكنوا بعد اليوم من الاستفادة من ميزة المكالمات الجماعية الطويلة.

وبحسب بيان الشركة فإن أصحاب حسابات Gmail المجانية، سيكونوا قادرين على إجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية مدتها 60 دقيقة فقط بدلا من 24 ساعة.