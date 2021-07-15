الحريري يرد على عون: الرئيس يريد الثلث المعطل

أعرب سعد الحريري، المعتذر عن تشكيل حكومة لبنان، إنه يشعر بالارتياح بعد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري خلال مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "لم أفرض على الرئيس اللبناني شروطًا، وسألته إن كان محتاجًا لمزيد من الوقت، وطلبت منه اتخاذ قرار سريع بشأن تشكيل الحكومة، لكنه يريد الثلث المعطل، وهذه مشكلة".

وأضاف: "أشعر بالارتياح بعد تقديم اعتذاري عن تشكيل الحكومة.. انهيار وتذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية سببه عدم الاستقرار السياسي".

وتابع: "هناك فريق اتخذ قرارًا بالعمل ضدي وضد لبنان معًا.. ولم نتفق مع القوى الحليفة لنا على تسمية مرشح بديل لتشكيل الحكومة حتى الآن.. مشكلة لبنان عدم وجود إدارة سليمة".

ومضى في حديثه: "موقفي حاليًا هو عدم تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة.. الرئيس عون ظل منذ تكليفي مصرًا على تشكيل حكومته الخاصة".

جاء رد الحريري على عون بعد قليل من بيان الرئاسة اللبنانية الذي اتهمه بأنه "لم يكن مستعدًا لمناقشة أي تغييرات في مقترحه لتشكيل الحكومة".

وقال بيان الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس اللبناني ميشال عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً "إلا أن الحريري رفض أي تعديل وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء."

وتابع أن الرئيس عون عرض على الحريري ملاحظاته على التشكيلة المقترحة وطلب منه بحث إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيحدد موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

بيان الرئاسة اللبنانية يأتي عقب اعتذار رئيس سعد الحريري، عن عدم تشكيل الحكومة، بعد لقاء مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا.