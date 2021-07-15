حج 2021.. باقة خدمات ذكية في الحرم: سوار الحجيج أحدثهم

ضمن سعيها المتواصل لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تطلق السعودية خلال حج هذا العام سوار الحاج الذكي "نسك".

ويطلق هذا السوار للمرة الأولى بشكل تجريبي في حج هذا العام لتحسين تجربة الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومن المقرر توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج من إجمالي ألف حاج سيؤدون الفريضة هذا العام.



مزايا وخدمات

ويستهدف هذا السوار تقديم تجربة حج ذكي وميسر، وإثراء التجربة الدينية للحاج، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج.

وسوار الحاج الذكي "نسك"، سوار على هيئة ساعة يضعها الحاج حول معصم يده، وتقدم خدمات رئيسة تشمل توفير كامل المعلومات حول الحاج، مثل الحالة الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).

كما سيسح هذا السوار متابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب.



كذلك يمكن للحاج من خلال هذا السوار تقديم خدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة؛ مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقعة ومساعدته، الذي يساعد من التأكد من سير التفويج بالشكل الصحيح.

كذلك سيتم إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر السوار، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج ميسرة للحجاج.







مشروع السوار الذكي أحد الخدمات الجديدة التي تقدمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع مجموعة "stc" بصفته خدمة تقنية متقدمة تستهلها المملكة العربية السعودية بتقديمها في موسم حج هذا العام 1442هـ.

وتعمد هذه الخدمة مفهوم البيانات وإنترنت الأشياء وتشمل تنفيذ مراحل متكاملة؛ لتطوير نماذج الأعمال والأنظمة التشغيلية والفنية والتقنية للمشروع في تجربة نوعية لخدمة رحلة الحاج الدينية.



بطاقة الحج الذكية

وتسعى المملكة لإحلال الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الحجاج ، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتميزه وصولاً إلى موسم حج ميسر ينعم به الحاج ، وتحقق على إثره نسبة رضا عالية من قبل ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة .

وإضافة للسوار الذكي، يشهد حج هذا العام استخدام بطاقة الحج الذكية (بطاقة شعائر)، لجميع الحجاج والعاملين والتي ترتبط بجميع الخدمات التي يمكن تقديمها للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق، كما تسهم البطاقة في إرشاد الحجاج التائهين، وتوقيت الحشود وإدارتها، والمرافق المختلفة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد بدأت تطبيق خدمة "البطاقة الذكية" بشكل تجريبي في موسم الحج قبل الماضي، تم توسعت فيه في موسم الحج الماضي مع محدودية عدد الحجاج (10 آلاف حاج)، ويطبق هذا العام على نطاق أوسع.

و"بطاقة الحج الذكية"، هي بطاقة موحدة لجميع الحجاج ، تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية ، يُمكنُ قراءتها عبر تطبيقٍ على الأجهزة الذكية يتم ربطه بالبطاقة مباشرة عبر تقنية اتصال المجال القريب NFC ، وتسهم البطاقة في إرشاد الحجاج التائهين ، والتحكم بالدخول للمخيمات والمرافق المختلفة ، والحد من الحج غير النظامي، كما ستسهم البطاقة في تسهيل حركة الحشود والتجمعات، والحفاظ على التباعد بين الحجاج.





روبوتات ذكية

كذلك سخرت الحكومة السعودية أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عبوات ماء زمزم معقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عبوات ماء زمزم المبارك على حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح أنه سيتم تقديم عبوات ماء زمزم من خلال الروبوتات الذكية، والعربات عالية التقنية، لتقديم المياه مبردة معقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وعبر تقنية الروبوت الذكي يتم توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصاً من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

ويقوم الروبوت بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل لمدة 8 ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.