واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لتونس.. كورونا والإرهاب

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، مواطنيها من السفر إلى تونس بسبب تفشي وباء كورونا وكذلك مخاطر الإرهاب.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن مراكز المراقبة والوقاية من الأمراض أصدرت تحذيرا من الصنف الرابع للراغبين في السفر إلى تونس بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس والأعراض الخطيرة تبقى منخفضة بالنسبة للملقحين بجرعتين من اللقاحات المعترف بها من الهيئات الصحية الأمريكية.



وأكدت السفارة لمواطنيها الراغبين في برمجة سفر إلى الخارج، الاطلاع على تحذيرات السفر المتعلقة بمخاطر الإرهاب في تونس.

وشدد على أنه "لا يتعين الاقتراب لمسافة لا تقل عن 30 كلم من الحدود التونسية الليبية والمناطق الجبلية بما في ذلك مرتفعات جبل الشعانبي ومنطقة الصحراء جنوب رمادة كونها منطقة عسكرية مغلقة".

وشملت تحذيرات السفر أيضا منطقة جندوبة وجنوب عين دراهم من الجانب الغربي للطريق الوطنية ومدينتي الكاف والقصرين المحاذيتين للحدود الجزائرية وسيدي بوزيد.

ومنذ بدء ظهور الفيروس بتونس، في مارس/آذار الماضي، بلغ إجمالي المصابين حتى الثلاثاء 510 آلاف و396 إصابة، بينها 16 ألفا و651 وفاة و406 آلاف و349 حالة تعافٍ.

والخميس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بنت علية، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وإثر ذلك، قدمت العديد من الدول مساعدات عاجلة لتونس بينها الإمارات التي أرسلت طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا مقدمة إلى الشعب التونسي.

وتم تنفيذ مليونين و206 آلاف و980 عملية تطعيم، (من أصل نحو 11 مليونا و700 ألف نسمة)، بحسب وزارة الصحة.