العملات الرقمية الرئيسية.. إثيريوم لـ"الخلف در": اختيار إجباري

في تعاملات اليوم، بلغ إجمالي العملات الافتراضية الجاري تداولها حول العالم، نحو 8538 عملة موزعة على 481 بورصة افتراضية.

واعتادت العملات الافتراضية على مسار النزول في أسعارها خلال تعاملات الأسبوعين الجاري والماضي، وسط استمرار الضغوط الدولية على تداولاتها خاصة في أوروبا والصين.

ومن إجمالي أكبر 10 عملات افتراضية من حيث القيمة السوقية، تراجعت أسعار 7 عملات مقابل ارتفاع ثلاث عملات أخرى، خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستمرار الهبوط الأسبوع المقبل.

وفي التعاملات المبكرة، الخميس، بلغت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية المتداولة 1.387 تريليون دولار، مقارنة مع 1.49 تريليون دولار أمريكي في تعاملات الخميس من الأسبوع الماضي، بحسب منصة كوين بيس.

وفي تعاملات اليوم، بلغ إجمالي العملات الافتراضية الجاري تداولها حول العالم، نحو 8538 عملة موزعة على 481 بورصة افتراضية تقوم بتداول هذه العملات حول العالم.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات الصباحية الخميس، نحو 32.58 ألف دولار أمريكي بنسبة تراجع بلغت 3.8% مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، وبقيمة سوقية سجلت 612 مليار دولار أمريكي.

أما عملة إثيريوم والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد بيتكوين من حيث القيمة السوقية، فقد بلغ سعر الوحدة الواحدة 1971 دولارا أمريكيا، بنسبة تراجع بلغت 14.6% مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي. فيما بلغت قيمتها السوقية 230.4 مليار دولار أمريكي.

عملة تيثر المشفرة

في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية، جاءت عملة تيثر والتي سجل سعر الواحدة الواحدة دولارا واحدا بنسبة تراجع بلغت 0.8% مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، وبإجمالي قيمة سوقية 62.73 مليار دولار أمريكي.

في المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية جاءت عملة بينانس كوين والتي بلغ سعر الوحدة الواحدة منها نحو 322 دولارا أمريكيا، بنسبة تراجع بلغت 1.4% مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي وبقيمة سوقية 49.49 مليار دولار.

في المرتبة الخامسة جاءت عملة كاردانو والتي بلغ سعر الواحدة الواحدة منها 1.25 دولار أمريكي، بنسبة تراجع 10.5% مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، وبإجمالي قيمة سوقية بلغت 40.16 مليار دولار. أمريكي.

ضرائب العملات الرقمية

وتدور مباحثات داخل أروقة الإدارة الأمريكية الحالية، بشأن فرض ضرائب على متداولي العملات الافتراضية من حملة الجنسية الأمريكية ويعيشون في الخارج، ضمن خطوات تنفذها لمعرفة استثمارات مواطنيها، بدءا بالأصول المعروفة وصولا إلى العملات الافتراضية.

وفي حال إقرار فرض ضرائب على متداولي العملات الافتراضية، ليس داخل الولايات المتحدة فقط، بل حول العالم، ليطال كل مستثمر في هذه العملات ويحمل الجنسية الأمريكية، فإنه سيكون مطالبا بتعبئة الاستمارة رقم (8938).

ولمن لا يعرف ماذا تعني هذه الاستمارة التي تحمل الرقم (8938)، فهي نموذج للإقرار الضريبي يفرض على كل مواطن أمريكي حول العالم له أنشطة اقتصادية ومداخيل مالية، يتوجب عليه دفع ضرائب لها للخزانة الأمريكية.