تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 15 يوليو 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري،اليوم الخميس، 15 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي، إلى 40.584 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، ما عزز قيمة الجنيه.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو الأوروبي 18.39 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.

أسعار السجائر الجديدة

أعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، اليوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها.

وقالت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو/تموز 2021.

وأوضحت الشركة أن الزيادة تأتي وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ووفق القرار، ارتفعت أصناف السجائر بمقدار جنيه واحد ما عدا كليوباترا بلاك استقر عند سعر 24 جنيها للعبوة.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع.