موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. مفاجأة أبل و "ويندوز عن بعد"

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تسريب جديد كشف ميزة يتمتع بها آيفون 13 برو المرتقب، ووفق البيانات لم تطرح شركة أبل المصنعة هذه الخاصية في هواتفها من قبل.

سيعمل البرنامج على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من جوجل، أو "أي أو إس" من أبل، ونظام تشغيل ماك.



قالت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، إن بطاريات "باور بانك" تٌطيل فترة تشغيل الأجهزة الجوالة أثناء التنقل بعيدا عن مصادر الطاقة.

وسط ترقب لطرح آيفون 13، طلبت أبل من مورديها زيادة إنتاج الجيل الجديد من آيفون 12 بنحو 20% في هذا العام ،بحسب "بلومبرج".

نجح خبير تقني مختص بأجهزة أبل في اكتشاف طريقة تجعل من أجهزة "آيباد" داعمة لأنظمة ويندوز الكلاسيكية.. تعرف عليها

