ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تسريب جديد كشف ميزة يتمتع بها آيفون 13 برو المرتقب، ووفق البيانات لم تطرح شركة أبل المصنعة هذه الخاصية في هواتفها من قبل.
سيعمل البرنامج على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من جوجل، أو "أي أو إس" من أبل، ونظام تشغيل ماك.
قالت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، إن بطاريات "باور بانك" تٌطيل فترة تشغيل الأجهزة الجوالة أثناء التنقل بعيدا عن مصادر الطاقة.
وسط ترقب لطرح آيفون 13، طلبت أبل من مورديها زيادة إنتاج الجيل الجديد من آيفون 12 بنحو 20% في هذا العام ،بحسب "بلومبرج".
نجح خبير تقني مختص بأجهزة أبل في اكتشاف طريقة تجعل من أجهزة "آيباد" داعمة لأنظمة ويندوز الكلاسيكية.. تعرف عليها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. مفاجأة أبل و "ويندوز عن بعد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.