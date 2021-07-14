أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في الجزائر

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الأربعاء، 14 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7880 دينارا (58.62 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى نحو 6895 دينارا ( 51.29 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى نحو 5910 دينارا (43.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4597 دينارا (34.20 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3940 دنانير ( 29.31 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الأربعاء، إلى نحو 245.061 ألف دينارا ( 1823 دولار).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، الأربعاء، إلى نحو 55.160 ألف دينارا (410.35 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الأربعاء، بالبورصة العالمية، بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1814.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1814.5 دولار.

وهبطت أسعار الذهب 7 % الشهر الماضي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع.