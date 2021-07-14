الجيش الليبي يدعو لإجراء الانتخابات بموعدها وإخراج جميع المرتزقة

دعا الجيش الليبي، إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وطالب بإخراج جميع المرتزقة من البلاد.

وطالب الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، في بيان له، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، كنص أنتج هذه السلطة الموقتة بما في ذلك إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء، وإجراء انتخابات في موعدها المحددة.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا غدا الخميس، معربا عن أملة في وصول المجتمعون في هذه الجلسة إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا على الأمد القصير والبعيد وصولاً إلى إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشددت القيادة العامة على ضرورة تنفيذ هذه السلطة لما اتفق عليه في مؤتمر برلين الأول والثاني بشان إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول وليس بعدها.

وتابع: "مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة".

وعبرت القيادة العامة عن "رفض أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض أساسا على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليها".

وأكدت على "تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ودعم خطواتها المهنية"، رافضة أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة كونه يمس في النهاية بالهدف الأهم وهو إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة وغيرها من الخطوات المهمة، التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفيذها وفقا لقرارات مجلس الأمن.



ووجهة القيادة العامة الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها الداعمة للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، منوهة إلى تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وخلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة في الجنوب الغربي حيث تقوم القوات التابعة للقيادة العام بجهود للقضاء على أوكار الإرهاب.

وطالبت القيادة العامة المجتمعين في مجلس الأمن بوضع رؤية تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة، مؤكدة أنها كانت ولازالت رافدا للسلام والاستقرار ومعولا للوحدة والسيادة الوطنية وداعمة لجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني لتلبية ما تم ذكره في هذا البيان وتحقيقا لرغبة وآمال الليبيين.