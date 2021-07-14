خطوة للاقتصاد الأخضر.. مصر تحدد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات

وافقت الحكومة المصرية، على تحديد سعر بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك سعر بيعها لشحن السيارات الكهربائية.

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر.

حافز أخضر

وأكدت الحكومة المصرية، حسب القرار، على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

وتضمن القرار، الذي صدر في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أنه سوف يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

السعر بلا دعم

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المصري، أمس الثلاثاء، أن بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات سيكون بسعرها الحقيقي وبدون أي دعم، وفق وسائل إعلام مصرية.

وتحظر ضوابط تعريفة شحن السيارات الكهربائية على شركات توزيع الكهرباء العمل في خدمات محطات شحن السيارات الكهربائية.

ضوابط الترخيص لمحطات الشحن

وتسمح هذه الضوابط للمستثمرين الحاصلين على الترخيص فقط بممارسة النشاط، يشرط إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات التوزيع.

وتحدد هذه العقود السعر الذي ستبيع به شركات التوزيع الكهرباء إلى محطات الشحن، وكذا سعر البيع إلى المستهلك النهائي.

وتشترط الضوابط على المستثمرين الراغبين في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية تحديد عدد، ومواصفات، ومواقع هذه المحطات.

ووفقا للضوابط، يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مسؤولية الترخيص لمزاولة نشاط شحن السيارات الكهربائية، وتحديد أسعار بيع الكهرباء بين الأطراف الثلاثة، على أن يجري مراجعتها سنويا.

ويمنح الجهاز تراخيص مدتها عام واحد فقط للشركات المهتمة بممارسة النشاط كفترة انتقالية، وستزداد مدة الترخيص مستقبلا لتصبح 5 سنوات ويجدد تلقائيا، ويتوقع أن تصل تكلفته إلى 50 ألف جنيه.

3 آلاف محطة شحن

وذكر شاكر، أن السيارات يمكن شحنها عن طريق محطات الشحن المزمع إنشاؤها في كافة أنحاء الجمهورية، أو عن طريق شاحن صغير منزليا.

وفي تصريحات سابقة لوزير الكهرباء المصري، الشهر الماضي، أكد على أن وزارة الكهرباء لديها الشبكات، والقدرات الكافية لتغذية محطات شحن الوقود للسيارات الكهربائية المزمع تصنيعها في مصر منتصف 2023.

وتستهدف مصر إنشاء وتشغيل 3 آلاف محطة لشحن السيارات الكهربائية خلال 2023.





ويترقب سوق السيارات المصري، إطلاق السيارة " نصر E70"، أول سيارة كهربائية مصرية الصنع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022.

وبدأت التجارب العملية لاختبار السيارة، لمعرفة مدى ملائمتها للأجواء المصرية.