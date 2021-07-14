موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 2021 في مصر.. 4 أيام

أعلن البنك المركزي المصري ،اليوم الأربعاء، عن موعد إجازة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تضمنت 6 أيام متواصلة.

وقال المركزي في بيان، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الإثنين الموافق19 يوليو/تموز الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر ،على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق25 يوليو .

موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 2021 في مصر

والمعروف أن إجازة البنوك المعتادة في مصر الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، وعيد ثورة "23 يوليو" والتي تبلغ 6 أيام.

وتقرر أن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو/ تموز الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية



ويطبق القرار في الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة "23 يوليو".

وطبقا لقوانين العمل، إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، تشمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعددهم يتجاوز 6.4 مليون موظف تقريبا، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولهم قانون ذو كادر خاص، قانون الهيئات، والعاملين بالقطاع الخاص.