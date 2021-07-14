أعلن البنك المركزي المصري ،اليوم الأربعاء، عن موعد إجازة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تضمنت 6 أيام متواصلة.
وقال المركزي في بيان، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الإثنين الموافق19 يوليو/تموز الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر ،على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق25 يوليو .
موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 2021 في مصر
والمعروف أن إجازة البنوك المعتادة في مصر الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، وعيد ثورة "23 يوليو" والتي تبلغ 6 أيام.
وتقرر أن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو/ تموز الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية
ويطبق القرار في الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة "23 يوليو".
وطبقا لقوانين العمل، إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، تشمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعددهم يتجاوز 6.4 مليون موظف تقريبا، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولهم قانون ذو كادر خاص، قانون الهيئات، والعاملين بالقطاع الخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 2021 في مصر.. 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.