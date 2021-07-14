تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري،اليوم الأربعاء، 14 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.
وانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.
ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.50 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.
أعلى سعر لليورو
وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ اليورو الأوروبي 18.42 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.
أسعار الدولار والإسترليني
واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.
بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، مقابل 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.
فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.
بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع.
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