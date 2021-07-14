رئيس إسرائيل عن افتتاح سفارة الإمارات: معلم هام وحدث تاريخي

وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب بـ"الحدث التاريخي لمعلم هام".
تصريحات هرتسوغ جاءت خلال مشاركته في مراسم افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، بحضور كبار الشخصيات.
وقال الرئيس الإسرائيلي، في كلمته، إن "افتتاح السفارة الإماراتية يشكل معلما هاما في مشوارنا المشترك لتحقيق مستقبل يسوده السلام والازدهار والأمن في جميع منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف "السلام بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين عبر التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الصحة لإنقاذ حياة أبناء البشر".
وفي هذا الصدد، دعا هرتسوغ إلى ضرورة "الاستمرار في بذل الجهود لتوسيع دائرة السلام التاريخية لتشمل دولا أخرى".
وأكد أن "افتتاح السفارة الإماراتية خطوة كبيرة للشرق الأوسط بأكمله، وسنقوم بتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل المزيد من البلدان في المنطقة".
ولفت هرتسوغ إلى أن "رؤية العلم الإماراتي يرفرف في تل أبيب ربما بدا وكأنه حلم بعيد المنال قبل عام".
وكان حفل الافتتاح الذي استضافه السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، في مقر السفارة، قد بدأ برفع علم الإمارات وعزف نشيدها الوطني، وقص الشريط، في أجواء احتفالية.
وشمل الحفل أيضا جولة لكبار الشخصيات في مقر السفارة، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
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