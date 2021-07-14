افتتاح السفارة الإماراتية في إسرائيل..محطة في قطار السلام

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، سفارتها بإسرائيل، رسميا، في حدث تاريخي أثمره اتفاق السلام الموقع بين البلدين.

وبدأ حفل الافتتاح برفع علم الإمارات على مقر السفارة، وعزف النشيد الإماراتي، وقص الشريط، في أجواء احتفالية.

وسيشمل الحفل الذي يستضيفه السفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، جولة لكبار الشخصيات في مقر السفارة، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.





وقال المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناثان جونين في تغريدة على تويتر: "حفل افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل صباح اليوم. لحظة تاريخية أخرى في قطار السلام".

ويأتي افتتاح السفارة الإماراتية اليوم، بعد أسبوعين من خطوة إسرائيلية مماثلة.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، افتتحت إسرائيل سفارتها في أبوظبي، وقنصليتها في دبي، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات.





وقال لابيد إن افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي هو "لحظة تاريخية وتذكير بأن التاريخ يصنعه الناس.. الناس الذين يفهمون التاريخ ولكنهم على استعداد لتغييره. الناس الذين يفضلون المستقبل على الماضي".

وأضاف "نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء"، مشيرا إلى أن بلاده "معنية بالسلام مع جميع جيرانها".