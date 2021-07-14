واشنطن تتهم عملاء لإيران بالتآمر لاختطاف أمريكية

وجهت محكمة أمريكية اتهامات لأربعة إيرانيين، الثلاثاء، بالتآمر لاختطاف صحفية تقيم في الولايات المتحدة.
وأصدرت وزارة العدل بيانا جاء فيه، إن محكمة في نيويورك اتهمت أربعة إيرانيين بالتآمر لخطف صحفية تقيم في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المشتبه بهم من وكلاء أو عملاء المخابرات الإيرانية.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ويليام سويني جونيور، إن الشبكة المدعومة من إيران تآمرت لاختطاف صحفية أمريكية على أراضينا وإعادتها قسرا إلى إيران.
وأضاف، سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي البحث بقوة عن العملاء الأجانب الذين يحاولون القيام بعمل غير قانوني داخل حدودنا أو ضد مواطنينا.
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