ألمانيا تتخلي عن تصنيف "مناطق خطر كورونا" في قواعد السفر

تدرس ألمانيا، التخلي عن التصنيف المعروف باسم "مناطق خطر كورونا" في قواعد السفر.

وكشفت دوائر في الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن برلين تعتزم التخلي عن التصنيف المعروف باسم "مناطق خطر كورونا" في القواعد التي تضعها للسفر في ظل جائحة كورونا.

وأضافت هذه الدوائر لوكالة الأنباء الألمانية، أنه بذلك سيكون هناك تصنيف، مناطق معدل الإصابة المرتفع، وتصنيف مناطق سلالات كورونا.

وحسب هذه الدوائر، فإن من المنتظر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب المقبل.

وتجري وزارات الحكومة الألمانية مشاورات حول هذا الموضوع في الوقت الراهن.

وينتهي مرسوم الدخول الحالي في نهاية يوليو/تموز الجاري.

ويجري النقاش حاليا حول ما إذا كان سيتعين على كل قادم إلى ألمانيا من الخارج أن يقدم عند الطلب ما يثبت أنه ملقح ضد كورونا أو متعاف من مرض "كوفيد-19"، أو معه نتيجة اختبار سلبية.

ويسري هذا الإجراء حتى الآن على القادمين جوا فقط.

ومن المنتظر أن يستمر العمل بالقاعدة التي تلزم القادمين غير الملقحين من منطقة يرتفع فيها معدل الإصابة بكورونا بالدخول في حجر لمدة 10 أيام بعد دخول ألمانيا مع إمكانية إنهاء الحجر بعد اليوم الخامس في حال حصل على نتيجة اختبار سلبية، ولا يسري تقليص مدة الحجر بالنسبة للقادمين من مناطق سلالات كورونا.