مفاجآت "صيف دبي".. عروض مذهلة وتخفيضات استثنائية

تقدم "مفاجآت صيف دبي 2021" في دورتها الرابعة والعشرين للمتسوقين 10 أسابيع من عروض التجزئة للسكان والزوار.

ويقدم "صيف دبي"، ذلك من خلال الصفقات والعروض الترويجية الكبرى والأنشطة والفعاليات الترفيهية حتى 4 سبتمبر/ أيلول المقبل .

وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي " دبي للسياحة " - الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي - تعاونها هذا العام مع الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى إمارة دبي لضمان تنظيم واحدة من أفضل دورات مفاجآت صيف دبي على الإطلاق.

وتساهم "مفاجآت صيف دبي" بالشراكة مع قطاع التجزئة بالإمارة في تعزيز مكانة دبي، كوجهة آمنة تستقبل وترحب بالزوار من العائلات والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق ومنافذ البيع المشاركة في المفاجآت بإرشادات الصحة والسلامة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.



وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن الموسم الصيفي في دبي يعد وقتا مميزا من العام حيث تقدم المدينة مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة المذهلة من خلال مفاجآت صيف دبي.

وتابع: يتطلع سكان دبي وزوارها إلى مهرجان التجزئة السنوي الذي يستمر حتى 4 سبتمبر/ أيلول المقبل لما يقدمه من عروض تجزئة رائعة، وصفقات حصرية وغيرها الكثير .

وأضاف:" تفخر مفاجآت صيف دبي، وعلى مدار 24 عاما بالتعاون مع شركائها من العلامات الرائدة في قطاع التجزئة حيث لعب الحدث دورا كبيرا في دعم هذا القطاع المهم الذي يشكل محركا اقتصاديا رئيسيا يسهم في نجاح دبي".

وتابع:" تجمع الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي العلامات التجارية الكبرى، ومراكز التسوق الشهيرة، وغيرها لتقديم احتفالية صيفية رائعة يستمتع بها سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم".

من جهته عبر ديفيد هويسر مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق "الفطيم" عن سعادته بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من جديد لإطلاق موسم "مفاجآت صيف دبي".



ولفت إلى أن "دبي فستيفال سيتي" تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من العروض الضوئية، والموسيقية، إلى جانب عرض "تخيل" الحائز على رقمين قياسيين عالميين في موسوعة "جينيس"، وباقة من الأنشطة المجانية ضمن مساحات ترفيهية مناسبة للصغار في ردهة المول الرئيسية بالإضافة إلى فرص الفوز بقسائم هدايا بقيمة 20 ألف درهم أسبوعيا.

وتشارك "نخيل مولز" في "مفاجآت صيف دبي" هذا العام بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات وأماكن الجذب السياحي والعروض في كلٍ من "نخيل مول" و"سوق التنين" و"إبن بطوطة مول" و"سيركل مول" و"كلوب فيستا ماري"، بالإضافة إلى "ذي بوينت"، و"بالم ويست بيتش".



وتقام "مفاجآت صيف دبي" هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة "ماستر كارد" من بنك رأس الخيمة الوطني، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا" ومجموعة الزرعوني "مركز ميركاتو للتسوق"، ومجموعة عبدالواحد الرستماني وإعمار "دبي مول"، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة"، وميركس ونخيل "ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2".

