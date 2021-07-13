أول امرأة تترشح لرئاسة الصومال.. "صوت ناعم" يهدد "عرش" الرجال

قبل سنوات، دخلت تاريخ الصومال كأول امرأة تتقلد منصب وزير للخارجية، وها هي اليوم تسجل سبقا جديدا بإعلانها الترشح لانتخابات الرئاسة.

فوزية يوسف حاج آدم؛ الدبلوماسية الصومالية السابقة، والبرلمانية الحالية، تعلن اليوم ترشحها لخوض السباق المرتقب نحو "فيلا صوماليا"، في سابقة جديدة تمنحها لقب أول امرأة بالبلاد تقرر خطوة مماثلة.

إعلان ترشح قد يقلب الصورة النمطية لرئيس الصومال، أو حتى للمرشحين للمنصب ممن كانوا دائما من الرجال، قبل أن تقرر فوزية يوسف حاج آدم كسر القاعدة في استثناء "ناعم" يهدد "عرش" الرجال بالقصر الرئاسي.

واليوم الثلاثاء، قالت البرلمانية الصومالية، في خطاب تابعته "دوت الخليج الإخبارية"، بمناسبة إعلان ترشحها: "أود تأكيد استعدادي لخوض غمار المنافسة على منصب رئيس الصومال بالاقتراع المقرر في 10 أكتوبر (تشرين أول) المقبل".

وأضافت: "بواقع خبرتي السياسية، أعتقد بأني قادر على خلق مستقبل أفضل للصوماليين وأشجع السيدات على دخول السباق الرئاسي وعدم الخوف من الهيمنة الذكورية في المشهد السياسي" .

وشغلت عضو البرلمان الصومالي، التي تنحدر من شمال الصومال، مناصب بينها وزيرة للخارجية ونائب رئيس الوزراء، في إدارة رئيس الصومال السابق حسن شيخ محمود (2012-2016) .

وبإعلان ترشحها، ستكون فوزية أول امرأة تعلن رسميا سعيها للفوز بالاستحقاق الرئاسي القادم، وهي التي كانت أيضا أول صومالية تتقلد منصبي نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للخارجية من 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2012 حتى 17 يناير/ كانون ثان 2014.