إعلام إسرائيلي: اتصالات لترتيب زيارة "لابيد" للمغرب

ذكر موقع إخباري إسرائيلي، الثلاثاء، أن اتصالات تجري بين إسرائيل والمغرب لترتيب زيارة لوزير الخارجية يائير لابيد إلى المملكة.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري محادثات مع المغرب لترتيب زيارة رسمية لوزير الخارجية يائير لابيد".

ولم تعلق إسرائيل أو المغرب رسميا عن وجود ترتيبات لزيارة مقررة لـ"لابيد" إلى المغرب.

والأسبوع الماضي، دعا لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة لزيارة إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي جري بينهما.

وحينها أيضا، سلم مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، دعوة رسمية من لابيد إلى نظيره المغربي لزيارة إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في غضون أسابيع.



وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر 2020، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.

كما أعلن أيضاً اعتراف بلاده بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية.

