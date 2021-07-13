إجازة عيد الأضحى في مصر.. 6 أيام مدفوعة الأجر

حددت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة "23 يوليو".
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو/ تموز الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية
ويطبق القرار في الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة "23 يوليو".
وحسب القرار، تستمر أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.
وطبقا لقوانين العمل، إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، تشمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعددهم يتجاوز 6.4 مليون موظف تقريبا، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولهم قانون ذو كادر خاص، قانون الهيئات، والعاملين بالقطاع الخاص.
وحال حضور أحد العاملين لاحتياج جهة العمل إلى جهوده في أيام إجازة عيد الأضحى، منحه القانون حق الحصول على أجر مضاعف "مثلي الأجر" الذي يحصل عليه من راتبه الشهري، سواء كانت حكومية، أو قطاع عام، أو قطاع خاص.
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