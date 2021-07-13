الإمارات تتضامن مع العراق في فاجعة مستشفى الحسين

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن تضامنها مع العراق في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى الحسين بالناصرية المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة العراقية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار إلى 64 قتيلا.
وفي السياق أصدر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، 6 قرارات بشأن الحادث تضمنت: وقف مدير الدفاع المدني للمدينة ومدير مستشفى الحسين والتحقيق معهما على خلفية الحريق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا.
وقرر الاجتماع أيضاً فتح تحقيق حكومي طارئ للوقوف على أسباب الحادث، وإرسال فريق حكومي إلى محافظة ذي قار يضم مجموعة من الوزراء وقادة الأمن لمتابعة الإجراءات ميدانياً.
كما تضمنت القرارات توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وسفر الحالات الحرجة من المصابين للعلاج خارج العراق.
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