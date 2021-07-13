إصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار بميريلاند الأمريكية

أصيب اثنان من ضباط شرطة مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار خارج مركز تسوق.

وقال مكتب العمدة براندون سكوت ومسؤولين من مقاطعة بالتيمور، إن "مشتبها به أصيب أيضا في إطلاق النار".

وذكرت شرطة مقاطعة بالتيمور أن "الثلاثة نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأوضحت الشرطة أن "الضباط المصابين كانوا جزءًا من قوات إنفاذ القانون، وأصيبوا في إطلاق نار أثناء أداء مذكرة توقيف خارج مركز التسوق".

وأكد مسؤول بالمقاطعة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "المعلومات الأولية هي أن إصابات الضباط لا تهدد الحياة".

وتقول شرطة مقاطعة بالتيمور إن إطلاق النار وقع الثلاثاء خارج مجمع سيكيوريتي سكوير في وودلون.

وأظهر مقطع فيديو توقفت شاحنة "بيك آب" مع ثقوب رصاص في نافذة السائق والزجاج الأمامي.