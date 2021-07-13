السفينة البنمية "إيفرجيفن" تغادر المياه الإقليمية المصرية

غادرت السفينة البنمية "إيفرجيفن" المياه الإقليمية المصرية اليوم بعد احتجاز لأكثر من 100 يوم بالبحيرات المرة التابعة لقناة السويس.
وأنهت قناة السويس، الثلاثاء الماضي، الإجراءات النهائية لرفع الحجز التحفظي على السفينة، وغادرت لاستئناف رحلتها البحرية بسبب تعرضها لحادث الجنوح بالترقيم 151 بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمدخل مدينة السويس مارس الماضي.
واتفقت مصر على تسوية مالية مع مالكي السفينة البنمية بقيمة 540 مليون دولار.
وخضعت سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، لفحص شامل بعد مغادرتها البحيرات المرة عقب تسوية الأزمة مع هيئة قناة السويس، وجرى التأكد من سلامتها حتى تتمكن من استئناف رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا.
كما أظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع حركة السفن، إيفرجيفن وهي تبحر في مياه البحر المتوسط في اتجاه الشمال من الساحل المصري.
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