"مصدر" تتوسع في أوزبكستان.. تفاصيل اتفاقية "سمرقند وجيزاك"

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار عن توسيع أنشطتها في جمهورية أوزبكستان.

وذلك من خلال توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد بقدرة إجمالية تبلغ 440 ميجاواط.



وأشار سردار أمورزاكوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، إلى أن الحكومة الأوزبكية قد أتاحت المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه استقطاب رأس المال الأجنبي بطريقة تتسم بالفعالية والشفافية.

وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم "مصدر" بتطوير وبناء وتشغيل محطتي توليد الطاقة، والتي ستبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدة منهما 220 ميجاواطا، وذلك وفق صيغة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروعين اللذين سيتم تشييدهما في منطقتي سمرقند وجيزاك، خلال الربع الأول من عام 2023.

وبصفتها الجهة الاستشارية الرئيسية المتخصصة في المعاملات التجارية، فقد ساعدت مؤسسة التمويل الدولية الحكومة الأوزبكية في هيكلة المشاريع وتنظيم عملية اختيار العطاء الفائز من خلال عملية مناقصة مفتوحة.

وزير الطاقة الأوزبكي

وقال أليشر سلطانوف، وزير الطاقة الأوزبكي: "تعمل وزارة الطاقة في أوزبكستان بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية للمساهمة في تحقيق هدف البلاد المتمثل في توفير 25% من الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتعتبر هذه المشاريع من العناصر الرئيسية ضمن استراتيجيتنا الطموحة الهادفة إلى تلبية حاجتنا المتزايدة للكهرباء بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بأن الاتفاق على تطوير هذين المشروعين الجديدين يعكس التزام مصدر بالمساهمة في دعم أهداف جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة النظيفة والحد من آثار تغير المناخ.

وأشار الرمحي إلى أن أوزبكستان تعتبر من الوجهات الاستثمارية الإستراتيجية الرئيسية بالنسبة لـ"مصدر"، حيث تواصل الحكومة المحلية القيام بدور رائد في تطوير مشاريع طاقة نظيفة على مستوى المنطقة، وتسريع عملية التحوّل في قطاع الطاقة، وتفخر "مصدر" بدعم إستراتيجية أوزبكستان لإزالة الكربون من خلال محفظتها من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.

وكانت وزارة الطاقة الأوزبكية، قد أعلنت في شهر مايو/أيار الماضي فوز "مصدر" بتطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية في منطقة جيزاك بعد تقديمها عرضاً تنافسياً، فيما فازت "مصدر" أيضاً بمناقصة مشروع منطقة "سمرقند".

كما تم منح "مصدر" مناقصة مشروع آخر للطاقة الشمسية في أوزبكستان، وهو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 457 ميجاواط في منطقة شيرآباد في إقليم سورجانداريا.

مشروعات "مصدر"

وتضاف هذه المشاريع إلى استثمارات أخرى تقوم بها شركة "مصدر" حالياً في أوزبكستان، حيث أعلنت الشركة في مايو الماضي عن إتمام تمويل مشروع نور نافوي للطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ميجاواط، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية يتم تمويله بنجاح في أوزبكستان. كما وقعت "مصدر" اتفاقية لتصميم وبناء وتشغيل محطة زارافشان لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية باستطاعة 500 ميجاواط، وفي أبريل، وقعت الشركة اتفاقية مع حكومة أوزبكستان لتوسيع القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 1.5 جيجاواط، مما يجعله المشروع الأكبر من نوعه في منطقة آسيا الوسطى.

وتهدف أوزبكستان ضمن إطار برنامج الطاقة المتجددة إلى تطوير مشاريع طاقة شمسية تصل قدرتها الإنتاجية إلى 5 جيجاواط ومشاريع طاقة رياح بقدرة 3 جيجاواط بحلول عام 2030، حيث تسعى البلاد من خلاله إلى توفير 25% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر متجددة.