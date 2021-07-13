تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في بنوك، عودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

قفزة للاستثمار المباشر والتحويلات

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر إلى نحو 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من نحو 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 .

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند نحو 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.

وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو/تموز 2020 إلى نهاية مارس/آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5%، إلى نحو 23.4 مليار دولار من نحو 21.5 مليار دولار قبل عام.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و 4.285 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.02 جنيه للشراء، و 52.36 جنيه للبيع.