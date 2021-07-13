سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2021، لدى السوق الموازية (السوداء).

وتراوح تسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 19425 و19475 ليرة لكل دولار.

ويأتي صعود الدولار المتواصل ليزيد من تعجيز الشعب اللبناني وغضبه.

ويعاني لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها من 1975 حتى 1990، من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، من أن بلاده وشعبه "على شفير الكارثة" ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

ووصف البنك الدولي، الشهر الماضي، الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث. وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

الصرافة

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.