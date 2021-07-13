أمريكا: الحكومة الكوبية لا تسمع صوت الشعب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن نظام كوبا لا يستمع إلى أصوات الشعب، وذلك تعقيبا على المظاهرات التي خرجت ضد حكومة هافانا.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية، إنه سيكون "خطأ فادحا" أن تفسر هافانا الاحتجاجات التي تجوب أرجاء كوبا "على أنها بسبب أو نتيجة لأي شيء فعلته الولايات المتحدة".



ونظمت مظاهرة الأحد الماضي، أيضاً في مدينة ميامي الأمريكية حيث يعيش العديد من المنفيين الكوبيين، ولأول مرة منذ أعوام، خرج كوبيون إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتجاج على الحكومة الشيوعية.

وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للمتظاهرين يوم الاثني،ن، بينما تحدث الرئيس الكوبي ميجال دياز كانيل عن يوم تاريخي للدفاع عن الثورة الكوبية، في أعقاب تقارير عن استخدام قوات الأمن العنف لتفريق المحتجين.

واحتشد المتظاهرون بصورة أساسية في بلدية سان أنطونيو دي لوس بانوس بجنوب غرب هافانا، الأحد الماضي، للاحتجاج على المشاكل الاقتصادية والقمع السياسي في الدولة ذات الحزب الواحد، مثلما ظهر في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مدن هافانا وهولجوين وماتازاس وسانتياجو دي كوبا مسيرات أخرى.