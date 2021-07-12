أردوغان يهنئ "هرتسوغ".. تركيا تنشد علاقات أكثر دفئا مع إسرائيل

سارع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للاتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، للتهنئته بتنصيبه رئيسا لإسرائيل.

ويكشف الاتصال الذي جرى مساء الإثنين، عمق العلاقات الإسرائيلية-التركية رغم إنكار أردوغان ومتاجرته المستمرة بالقضية الفلسطينية، وتنديده بأي دولة تملك علاقات مع تل أبيب.

وحمل الاتصال، كما كشفت البيانات الإسرائيلية والتركية، إشارة الى ان "العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ على حسابه في تويتر: "تحدثت الليلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتصل بي لتهنئتي على تنصيبي".

وأضاف: "أكد كلانا أن العلاقات الإسرائيلية التركية لها أهمية كبيرة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".



وتابع الرئيس الإسرائيلي: "اتفقنا على استمرار الحوار المستمر للمساهمة في تحسين العلاقات بين البلدين".



وفي تصريح متطابق، قال أردوغان إن "العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط"، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.



وأضاف: "لدى تركيا وإسرائيل إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا".



ورجح مراقبون في إسرائيل لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن يكون الاتصال مؤشرا على نية أردوغان إعادة السفير التركي إلى تل أبيب.



ولفتت المراقبون إلى أن الاتصال جاء بعد استدعاء الرئيس التركي نظيره الفلسطيني محمود عباس على عجل إلى انقرة قبل يومين.

ووفق المراقبين، فإنه من المرجح أن يكون أردوغان أبلغ الرئيس الفلسطيني بقراره إعادة السفير التركي إلى تل أبيب.

وكانت العلاقات الإسرائيلية-التركية نمت بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية رغم التصريحات الصادرة عن الرئيس التركي واستدعاء السفير التركي عام 2018.