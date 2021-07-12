أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 يوليو 2021 في الجزائر

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7813 دينارا (58.09 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 6837 دينارا ( 50.83 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى مستوى 5860 دينارا (43.57 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4558 دينارا (33.89 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3907 دنانير (29.05 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الإثنين، إلى 242.996 ألف دينار ( 1807 دولار).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، الإثنين، إلى 54.695 ألف دينار (406.66 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب في تعاملات الإثنين، بالبورصات العالمية، لتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1800.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:59 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1799.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين.

وقال محللون، إن الذهب قد يلقي دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.