"القوات اللبنانية": السعودية لم تنتهك سيادة بلادنا قط

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن السعودية لم تنتهك سيادة لبنان قط، مضيفا أن المملكة "تؤيد استقلال لبنان وتدعم نهضته".

وأوضح جعجع، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير السعودي وليد البخاري، أنه "لم تحصل يوما أيّ أزمة أو مشكلة أو خلاف أو إشكال فعليّ بين لبنان والمملكة السعودية".

وتابع: "كما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي منذ بضعة أيّام: لم تعتد السعوديّة على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله، لم تستبح حدوده ولم تورّطه في حروب، لم تعطّل ديمقراطيّته ولم تتجاهل دولته".

وأضاف: "لا يخفى على القيادة السعودية أنّ لبنان ابتلي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليّاً مصلحة لبنان ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنيّة وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل"، في إشارة إلى حزب الله المدعوم إيرانيا.

ومضى قائلا: "نحن مصمّمون أكثر من أيّ وقت مضى على النّضال حتّى الخروج من هذا النّفق المظلم"، متابعا "نحن نتمسّك حتى الموت باستقلالنا، ولن نرضى بأيّ احتلال أو وصاية أو تبعيّة، معلنة كانت أم مضمرة".