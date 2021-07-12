شروط توزيع الأضحية.. 3 أقسام رئيسية لتحقيق مقاصد الشريعة

تعد الأضحية نوعا من أنواع شكر الله تعالى على نعمة الحياة، ونوعا من أنواع العبادات والهدف منها التقرب إلى الله.

وتتمثل شروط الأضحية بأن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، ويكون زهق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة، وألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرما أم حلالا.





شروط توزيع الأضحية

يجوز للمضحي أن ينتفع بكل أضحيته أو بجزء منه، ولكن الحكمة من الأضحية هي التوسيع على البؤساء والفقراء والمحرومين وأولي القربى المعوزين، والتوسعة على أهل بيت المضحي كذلك، فعلى حسب السنة يأخذ المضحي الثلث لنفسه ولأهل بيته، ويهدي الثّلث منها لمن يشاء من الجيران وذوي القربى، ويتصدق بالثّلث المتبقي منها للفقراء والمساكين.



