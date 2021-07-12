سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 12 يوليو 2021.. سيطرة "المركزي"

تباين سعر الدولار في السودان، اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، فانخفض لدى بنك السودان المركزي، وارتفع في السوق الموازية (السوداء).

وتراجع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 445.42 جنيه للشراء و448.76 جنيه للبيع، مقابل 448.15 جنيه للشراء و451.51 جنيه للبيع، أمس.



وزاد سعر العملة الخضراء في السوق غير الرسمية (السوداء) إلى 448 جنيها مقابل 445 جنيها، أمس بحسب وسائل إعلام محلية.

وخصص بنك السودان المركزي 27 مليون دولار لاستيراد السلع في سابع مزاد للنقد الأجنبي، بينما استمر سعر العملة المحلية في التحسن أمام سلة العملات الأجنبية خلال تعاملات نهاية الأسبوع.

وتشهد الأسواق الموازية للعملات هذه الأيام حالة من التراجع في أنشطتها مع انتظام بنك السودان المركزي في تنظيم مزادات النقد الأجنبي ما أدى إلى تراجع الطلب عليه من خارج القنوات المصرفية لأغراض الاستيراد.

وأوضح البنك المركزي، أن المزاد السابع للنقد الأجنبي حظي بقبول واسع من المصارف وشارك فيه قرابة 25 بنكا مقارنة بـ22 بنكا في المزاد السادس.

وبلغت الطلبات المقدمة 141 طلبا مقارنة بـ132 طلبا في المزاد الذي سبقه.

وبحسب البيان فإنه تم قبول 112 طلبا، ووصل إجمالي الطلبات المستلمة 34.943.812.81 مليون دولار علما بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار والمبلغ الذي تم تخصيصه 27.544.439.17.مليون دولارا لعدد 110 طلبات استوفت شروط المزاد.

ولفت إلى استبعاد 31 طلبا لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد الخاصة بالاستيراد أو عدم كفاية رصيد المصرف.

سعر اليورو والإسترليني

وزاد سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي إلى 528.69 جنيه للشراء و532.66 جنيه للبيع، مقابل 528.55 جنيه للشراء و532.52 جنيه للبيع، أمس.

وقفز سعره لدى السوق الموازية إلى 530 جنيها مقابل 525 جنيها أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 618.64 جنيه للشراء و623.28 جنيه للبيع، مقابل 617.46 جنيه للشراء و622.09 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعره لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 625 جنيها مقابل 620 جنيها أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 118.75 جنيه للشراء و119.64 جنيه للبيع، مقابل 119.57 جنيه للشراء و120.47 جنيه للبيع، أمس.

وارتفع سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 119 جنيها مقابل 117 جنيها، أمس.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى 121.27 جنيه للشراء و122.18 جنيه للبيع، مقابل 122.04 جنيه للشراء و122.96 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 122 جنيها مقابل 120 جنيها، أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1477.87 جنيه للشراء و1488.96 جنيه للبيع، مقابل 1481 جنيها للشراء و1492.11 جنيه للبيع، أمس.