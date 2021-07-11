إسرائيل تقرر تجميد أموال للسلطة الفلسطينية

صادقت إسرائيل، الأحد، على تجميد 182 مليون دولار أمريكي من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إن هذه الأموال تعادل قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لذوي الأسرى الفلسطينيين.
والمقاصة هي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلال المعابر الإسرائيلية مقابل عمولة 3%.
وتمثل أموال "المقاصة" المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 70% من إيراداتها المحلية؛ وتتراوح قيمتها ما بين 190 و210 ملايين دولار شهريا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه: "صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على التقرير الذي قدمه وزير الدفاع بيني جانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية "لإرهابيين" ولذويهم".
وأضاف أنه فقا لهذا التقرير الذي أعدته هيئة مكافحة أموال الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع، حولت السلطة الفلسطينية في عام 2020 نحو 597 مليون شيكل إسرائيلي كدعم غير مباشر "للإرهاب".
وتابع بينيت : "في أعقاب المصادقة على هذا التقرير، سيتم تجميد هذا المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية".
وبدأت إسرائيل بخصم هذه الأموال من "المقاصة" منذ عام 2019، وفي حينه رفضت السلطة الفلسطينية تلقي كامل أموال "المقاصة" ولكنها تراجعت بعد 6 أشهر على إثر وطأة أزمة مالية خانقة.
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