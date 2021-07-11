كل ما تريد معرفته عن صكوك الأضحية في الإمارات لعام 2021

تقدم الجمعيات الأهلية والخيرية الإماراتية صكوك الأضحية بأسعار متباينة خلال عام 2021، بما يناسب مختلف الشرائح داخل البلاد.

أعلنت العديد من الجمعيات الخيرية في الإمارات عن خطط التبرع بالأَضاحي هذا العام، وأسعار الأضحية داخل وخارج الدولة.



توفر جمعية دبي الخيرية أبوابها للمحسنين الأَضحية هذا العام للتبرع بها صالح مستفيدين داخل الإمارات بسعر 600 درهم، و350 درهما للمستفيدين بالخارج.

وتوفر الجمعية عدة طرق للتبرع، من خلال منافذ دبي الخيرية الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية، والحوالات البنكية والبطاقات الإلكترونية.

واعتمدت دبي الخيرية هذا العام توزيع 5 آلاف أضحية، تشمل 1000 أضحية داخل الدولة، و4 آلاف أخرى سيتم توزيعها في 18 دولة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاونين، ليصل عدد المستفيدين المستهدفين إلى 20 ألف شخص.

وكذلك حددت مؤسسة الرحمة الخيرية برأس الخيمة سعر الاضحية داخل البلاد بـ 650 درهما و350 درهما في الخارج، ويمكن التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وقالت المؤسسة إنها تستهدف جمع 1700 أضحية يوزع 30% منها داخل الدولة و70% خارجها بميزانية تصل إلى 655 ألف درهم للحملة.

و أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة الأضاحي لعام 2021، والتي توفر أضحية بسعر 600 درهم لصالح المستفيدين داخل الإمارات.

ويبلغ سعر الأضحية التي سيتم التبرع بها في الخارج 350 درهما، ويمكن التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، والرسائل النصية، والروابط السريعة، والخط الساخن.

وتعتزم الجمعية ذبح وتوزيع 1250 أضحية داخل الدولة، و1000 أضحية بالخارج.

أما هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطلقت حملة الهيئة للأضاحي «أنتم نوافذ الخير»، تتيح للمضحيين بإمكانهم التبرع بذبائح كاملة، وأن قيمة التبرع داخل الدولة 650 درهما، وخارج الدولة 350 درهما، ويمكن التبرع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتعمل الهيئة على الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الفيروس، وتعزيز الحماية للمستهدفين من الأضاحي، وعدم تعرضهم للإصابة.

وسيتم العمل على إيصال الأضاحي إلى المستفيدين بالصورة التي تجنبهم الازدحام والمخالطة، كما سيتم الالتزام بإجراءات التعقيم اللازمة للوسائل المستخدمة في الذبح والتجهيز ونقل الأضاحي إلى المستفيدين.

هذا، وتوفر جمعية بيت الخير كوبون الأضاحي عبر الموقع الإلكتروني ومنافذ الجمعية، بسعر 600 درهم للأضحية الواحدة.

ويحل عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 20 يوليو، ويكون الإثنين 19 يوليو هو يوم وقفة عرفات.