محطما حلم جيف بيزوس.. الملياردير البريطاني برانسون أول سائح فضائي

أصبح من المؤكد أن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس لن يكون أول سائح يزور الفضاء.. تعرف على أول ملياردير يصل للفضاء.

يعتزم رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون إطلاق مركبته الفضائية الخاصة إلى الفضاء اليوم الأحد، سابقا الملياردير جيف بيزوس بتسعة أيام.



ويخطط برانسون للإقلاع في المركبة "في إس إس يونيتي" برفقة خمسة رواد فضاء تحملها مركبة فضائية أُم، من محطة فضاء "سبيس بورت أمريكيا" التجارية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تحرر المركبة الأم المركبة الفضائية على ارتفاع نحو 15 كيلومترا.

ومن المخطط له أن تتسارع بعد ذلك سرعة المركبة الفضائية بدفعها الخاص إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، والوصول إلى ارتفاع يزيد عن 80 كيلومترا قبل أن تتجه للعودة للأرض بعد بضع دقائق.





ويهدف برانسون، شأنه شأن مؤسس أمازون جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، إلى الدخول في مجال السياحة الفضائية.

وتقدر تكلفة أول تذكرة سياحية فضائية على "سفينة بيزوس" بقيمة 28 مليون دولار، بحسب مزاد نظمته شركة "بلو أوريجين" على الإنترنت لاختيار أول مرافق للملياردير جيف بيزوس وشقيقه مارك.

وقالت الشركة إن المزاد شهد مشاركة نحو 7600 شخص من 159 دولة.





ويخطط بيزوس للطيران على ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر فوق الأرض بصاروخه في 20 يوليو/تموز الجاري، من غرب تكساس، والتي تنظمها شركة بلو أوريجين (أسسها بيزوس).

وبعد مرور 27 عاما قضاها بيزوس في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (عملاق التجارة الإلكترونية)، قرر "رجل المكتبة" أن يترك منصبه ويكتفي بكونه رئيسا لمجلس إدارة الشركة التي يمتلك منها 11%، ويسبح في الفضاء في منافسة قوية مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.





وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون ورئيس شركة بلو أوريجين Blue Origin لرحلات الفضاء، قد تخلى عن إدارة أمازون لمنافسة الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس في مهمة غزو الفضاء.

ويأمل الطرفان في الوصول إلى الفضاء بالطريقة نفسها: وهي الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.



ويمكن لهذه التقنية أن تخفض كثيرا من تكلفة السفر للفضاء، وتجعل الذهاب إلى هناك مثل ركوب الطائرات.



وتعتبر "ستارلينك" الوحدة المسؤولة عن تقديم خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية في "سبيس إكس" التي أسسها إيلون ماسك.



وصرح ماسك في وقت سابق أن شركة "ستارلينك"، ومقرها حاليًا في واشنطن، ستكون مصدرًا مهمًا لتمويل خططه الأوسع مثل تطوير صاروخ "ستارشيب" لنقل العملاء الذين يدفعون لسبيس إكس للصعود في رحلات إلى القمر.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن ملياردير ياباني أنه يبحث عن 8 أشخاص للانضمام إليه، في أول رحلة خاصة حول القمر، تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

وكان الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة.

وقال آنذاك إن المشروع المعدل سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة، إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".

والرحلة تستغرق أسبوعا، ومن المقرر القيام بها عام 2023.

وسيتكفل الملياردير الياباني مايزاوا، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات "سبيس إكس"، ويطلق عليها اسم "ستارشيب".