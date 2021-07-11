"الشباب" تقترب من قصر الرئاسة بالصومال بـ6 قذائف

أطلقت حركة الشباب الإرهابية، مساء السبت، 6 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة بالعاصمة الصومالية مقديشو، في ثاني هجوم خلال ساعات.

وقامت قوات الأمن بانتشار كثيف حول القصر الرئاسي عقب هجوم القذائف .

وقال ضابط الشرطة محمد ضاهر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن "5 أشخاص على الأقل أصيبوا وربما يكون هناك أيضا قتلى. ولم يكن واضحا فى البداية الهدف المحدد للهجوم".



وقبل ساعات قليلة، لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في هجوم انتحاري بمقديشو، كما أصيب العشرات ودمرت عدة منازل، بحسب الشرطة.





وزُعم أن المهاجم اقتحم بسيارة محملة بالمتفجرات موكب قائد شرطة مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب عبر إذاعة الأندلس التابعة لها مسؤوليتها عن الهجومين.

وعادة ما تستهدف حركة الشباب المسؤولين الصوماليين والأهداف المدنية بهجمات إرهابية ومحاولات اغتيالات.