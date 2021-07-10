مليشيات موالية لإيران تعاون داعش للعودة بالعراق

حذر التحالف الدولي، ضد تنظيم داعش الإرهابي، أن الأخير أعاد تنظيم صفوفه في محافظة ديالى العراقية، ومناطق في شرق سوريا.

وألقى قائد مركز التنسيق المشترك في التحالف الدولي الكولونيل ديف وليامز، اللوم في ذلك على المليشيات المدعومة من إيران التي تضيق الخناق على السكان.



وقال الكولونيل ديف وليامز، السبت، إن داعش يعمل على تنظيم صفوفه في ديالى، والمليشيات الخارجة على القانون تضايق السكان على السُنة وتدفعهم للانخراط في صفوف التنظيم.

وأضاف، أن هجمات تلك المليشيا المستمرة ضد القوات الأمريكية أدت إلى تشتيت الأخيرة عن مهمتها الأساسية في العراق المتمثلة بمحاربة داعش.

ومن جهة أخرى، فإن المضايقات الطائفية التي يتعرض لها الشباب السنة في العراق، يدفع العديد منهم للانخراط في صفوف داعش، بحسب تعبيره.

كما شدد في تصريح لوسائل إعلام كردية، على أن تلك الميليشيا لا تحل أي مشاكل، بل تجعل الوضع أكثر تعقيداً.

ولفت إلى أن تهديدات المليشيات وهجماتها، التي تحاول دفع القوات الأمريكية إلى الانسحاب من العراق، لا تجدي نفعاً، في إشارة منه إلى الاعتداءات المتكررة التي تطال قواعد أمريكية في البلاد.

في سياق متصل، أكد وليامز أن تنظيم داعش مازال يشكل خطراً كبيراً، لافتاً إلى أن التحالف الدولي يحاول القضاء عليه، بينما تخلق المليشيات الخارجة عن القانون مشاكل كثيرة في هذا الإطار.